スケート団体追い抜き、スパコン使い「最適解」導く…「追い風」増す隊列組み８０ｃｍ間隔でプッシュ

超人の科学＜３＞

スピードスケート団体追い抜きでは、日本女子に２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪、２２年北京五輪に続く３大会連続でのメダル獲得が期待されている。

持ち味は動きのそろった美しい隊列だ。空気を可視化し、抵抗を減らす研究が戦術に生かされている。（科学部 笹本貴子）

２８台のカメラ

平昌五輪で繰り広げられた強豪オランダとの決勝。日本女子は終盤に猛スパートで逆転し、この種目で初の金メダルに輝いた。

勝因は「パーフェクトシンメトリー（完璧な均整美）」と称賛された息の合った隊列だ。３人が近距離に並び、先頭交代の場面では無駄のない動きで元の隊形に戻る。

大会前、国立スポーツ科学センター（東京）では、送風機の近くに選手に見立てた人形を置いて空気抵抗を測る風洞実験が繰り返された。選手の強化拠点エムウェーブ（長野）でも、天井のカメラ２８台で滑走ルートと速度が綿密に分析された。はじき出されたデータに基づく隊列が奏功し、金メダルにつながった。

「横ずれ型」を変更

スピードスケートの速度低下の主要因は空気抵抗だ。ただし団体追い抜きでは先頭の後方に空気が流れ込み、全体に抵抗を和らげる追い風のような効果が出る。過去の研究では、単独滑走と比べ、後続は４割、先頭も２割近く抵抗が減少するという。

「追い風」効果を最大化するため、空気抵抗を減らす理想の隊列を探る研究が進んでいる。東京科学大の青木尊之特任教授（流体力学）や日本スケート連盟などはスーパーコンピューターを使い、カーブでどう並ぶべきかを解析した。

日本は従来、選手が後続から先頭にかけて数十センチずつ外にずれる「横ずれ型」の戦術を取ってきた。しかし解析では、進行方向と平行に並ぶ方が横ずれ型よりも２人目で１２％、３人目で２４％、空気抵抗が小さくなることが判明した。

青木さんは「横ずれ型では隊列の『追い風』効果を生かしきれない」とみる。解析結果は昨年２月、日本代表側に伝えられた。

右腕伸ばすだけで抵抗が減少

一方、各国の戦術は近年変化しており、先頭を交代させずに右手で前の選手の腰を押しながら滑る「プッシュ戦術」が増えている。

この戦術を検証するため同センターの山辺芳・副主任研究員（スポーツ工学）らが風洞実験を行ったところ、人形の右腕を伸ばすだけで前の人形への抵抗が下がることがわかった。特に選手間が８０センチ程度だと効果は顕著だった。腕を伸ばすと「追い風」に覆われる面積が増え、前向きの力が増す可能性があるという。

今大会では、日本を含めて多くの国がプッシュ戦術を取る可能性が高い。平昌五輪金メダリストの高木菜那さんは「安定してプッシュするには距離を詰め、動きをそろえる必要がある。従来は日本の強みだった美しい隊列を各国も磨いてくる。レベルの高い争いになるだろう」とみる。

スーツ、「凹凸あり」がベター

日本のスピードスケート勢は、１４年のソチ五輪でメダルゼロに終わって以降、科学に基づく強化が本格化した。海外からコーチを招聘（しょうへい）し、まず改善に取り組んだのがスーツだった。

それまで日本は空気抵抗を減らすため表面に凹凸の少ないタイプを選んでいた。逆に強豪の多くは凹凸が多いものを着用していた。

山辺さんらが解析すると、選手の平均速度に近い時速５０キロでは、足元に凹凸をつけた方が従来のスーツよりも空気抵抗を１割程度下げることがわかった。

一方、同６０キロを超えると従来の方がわずかに空気抵抗が小さかった。ただ現実的な速度ではなく、山辺さんは「凹凸があった方が空気がぶつかった際に渦ができやすく、抵抗が小さくなる可能性がある」とみる。

日本は平昌五輪以降、凹凸やしま模様のあるスーツを採用。今大会は２層構造の新素材を取り入れ、従来より空気抵抗が３％低減したという。

◆スピードスケート団体追い抜き＝３人１組で男子はリンクを８周（３２００メートル）、女子は６周（２４００メートル）滑る。最後尾の選手がゴールするまでのタイムを競う。