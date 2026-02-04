タレントの村重杏奈が、プライベートで交流のある意外な芸能人の名前を挙げ、共演者から厳しくツッコまれる場面があった。

【映像】「一番スケベ」村重の飲み仲間の男との2ショット

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演する。今回の放送には、ゲストとして村重杏奈と、新婚の松井珠理奈が登場した。

番組内で自身の結婚観について問われた村重は、かねてより公言している「芸能人好き」を改めて強調した。「なぜ芸能人がいいのか」と尋ねられると、村重は「明るくないですか？ 芸能人」と即答。しかし、バラエティ番組であまりにも芸能人への興味をオープンにしすぎている弊害も出ているようで、現場のスタッフから共演タレント側に「今日は村重がいるので気をつけてください」と警戒されている現状を明かした。

そんな村重が、普段から一緒に酒を飲む仲間として名前を挙げたのが、ボディビルダーの横川尚隆。意外な人物の名前に「ろくでもないやん横川くんなんか！一番スケベなんやから！」と屋敷はツッコミ。森田から「何もないの？」と尋ねられても「何もない」と全否定。「横川にすら警戒されてるのか」と驚く森田に、「私、 飲み会に行ったら誰よりも面白い女になるんですよ。 みんなをくつつけて、1人たくましく帰る」と語り、「お前いてぇよ！」とつっこまれていた。