［スキャナー］

読売新聞社の衆院選立候補者へのアンケートでは、多くの候補が選挙戦で取り上げたい争点として「景気・雇用」や「子育て支援」を選んだ。

「消費税」も上位に入り、与野党問わず、物価高や景気への対策を重視する姿勢が表れた。（政治部 長谷部駿、山口真史）

物価高・経済対策に軸足

「守るべきは政府のお財布ではなくて、国民の皆さまのお財布だ」

高市首相（自民党総裁）は３日、埼玉県東松山市で演説し、看板政策に掲げる「責任ある積極財政」の意義を強調した。首相はこの日、県内５か所を回り、消費税の減税には触れず、多くの時間を経済政策の訴えに割いた。

候補者全体の７１％が、選挙戦で取り上げたい争点に「景気・雇用」を選んだ。政党別では、自民、日本維新の会、中道改革連合、国民民主の４党で争点の１位となった。いずれの政党も期間や対象を限って消費税減税を打ち出している。景気や物価高対策が目的だ。

一方で、共産、れいわ新選組、減税ゆうこく、社民各党の候補は「消費税」を争点のトップに挙げ、全体でも４位（３３％）に入った。消費税率ゼロや消費税廃止を公約の目玉の一つに掲げているためで、重視する力点は異なる。

政府の経済政策を尋ねた質問でも、景気優先の候補が多いことが裏付けられた。「財政出動を優先し、景気を支えるべきだ」は「どちらかといえば」を含めて６３％に上り、「どちらかといえば」と合わせて「財政再建を優先し、国の借金を減らすべきだ」と答えた１１％を大幅に上回った。財源を巡る議論は深まっておらず、取り上げたい争点に「財政」を挙げた候補は全体で８％にとどまった。

消費税廃止や子ども向けの現金給付を掲げる参政党の神谷代表は３日、仙台市での演説で「財源と子どものどっちが大事なんだ。子どもが減ったらますます財源がなくなる。子どもが未来の国の財源を作る」と声を張り上げ、少子化対策向けに財政出動を先行させる姿勢を強調した。

重視する争点の２位は「子育て支援」と「年金・医療・介護」が３６％で並んだ。「子育て支援」は、現役世帯をターゲットにした政策をアピールする国民民主（５１％）や参政（８６％）、チームみらい（９３％）で上位に入り、全体を押し上げた。「年金・医療・介護」は、社会保障改革を訴える与野党の多くで上位に入った。

前回２０２４年の衆院選で全体の３７％を集めて２位だった「政治とカネ」は９％にとどまった。中道改革の野田共同代表は３日、神戸市の街頭に立ち、自民が派閥の政治資金規正法違反事件で収支報告書に不記載があった前議員らを比例選に重複立候補させたことを挙げ、「全員を復職させようと開き直っている」と批判したが、盛り上がっていないのが現状だ。

装備品輸出「拡大賛成」 与党内に温度差

衆院選で取り上げたい争点のうち、「外交・安全保障」は全体で５位（２７％）だった。高市首相（自民党総裁）は、防衛力強化を「国論を二分するような大胆な政策」として争点化を図ったが、自民で５割弱、日本維新の会では３割弱にとどまった。

防衛装備品の輸出拡大に「賛成」の回答は、維新の８０％に対して自民は４９％と、与党内で微妙な温度差がみられた。自民では「どちらかといえば賛成」が３８％に上った。

防衛装備移転３原則の運用指針を巡り、政府・与党は今春にも、輸出可能な完成品を限定して列挙する「５類型」を撤廃する方針だ。「アクセル役」を自任する維新は、輸出を制約する条件の大半を撤廃し、政府の裁量に任せたい考えだ。これに対し、自民は厳格な審査など一定の歯止め策を検討しており、国防族でも複数候補が「どちらかといえば賛成」を挙げた。

一方、中道改革連合は３６％が「反対」、４２％が「どちらかといえば反対」で、反発する姿勢を明確にした。

防衛費を含む安保関連費の数値目標でも与党内で差が出た。政府は今年度、安保関連費を対国内総生産（ＧＤＰ）比２％にする目標を２年前倒しで達成した。維新の７９％が「ＧＤＰ比２％より増やすべきだ」と回答したのに対し、自民では３８％にとどまった。「２％程度とすべきだ」と答えたのは、自民が５９％、中道改革は５５％だった。

政府・与党は今後、国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定に向け、数値目標や財源のあり方について検討を進める方針だ。安保関連費の増額には財源の確保が欠かせない。国民の負担増にもつながりかねないことから、現状維持の回答を選ぶ候補が目立ったとみられる。