【ZARAのネイビー色】がかなりおしゃれ！ 40・50代に似合う「きれいめアイテム」

上品な印象を与えてくれる「ネイビー」は、今季のトレンドとして注目されているカラー。知的で落ち着いた雰囲気がありつつ、黒ほど重たく見えにくいのが魅力です。そんな、大人女性のコーデにも取り入れやすいネイビーのアイテムを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。きれいめに着られて、気軽に旬を取り入れられそうなものがそろっているので、ぜひチェックしてみて。

品よく決まるコンパクトジャケット

【ZARA】「ブークレジャケット」\7,990（税込）

クラシックな雰囲気が漂うネイビー色のジャケット。きちんと感のあるデザインなので、オフィスやきれいめにまとめたい日に活躍してくれそう。ややあたたかみのある素材感で、かっちりしすぎないのも魅力。すっきりとしたノーカラーデザインは、アクセサリーを付けたり華やかなデザインの襟をのぞかせたりと、アレンジしやすいのもポイント。大人のデイリーコーデに、ほどよく上品さをプラスしてくれそうです。

重ね着風デザインで手軽にこなれ見え

【ZARA】「ポプリン切り替えニットセーター」\8,590（税込）

ネイビーとホワイトの切り替えが、クリーンで端正な印象のセーター。シャツを重ね着しているようなデザインで、一枚で着てもおしゃれ見えを狙えそうです。コーデを考える余裕がない忙しい朝にも頼れる存在。トレンド感がありながらもシンプルで合わせやすいカラーなので、いつものコーデに気軽に取り入れやすいのも嬉しいところです。

ほんのり個性を感じるタック入りパンツ

【ZARA】「ワイドレッグダーツパンツ ZW COLLECTION」\10,990（税込）

タックの入り方にひと工夫を感じるワイドパンツ。斜めに重なるように入ったタックが立体感を生み、ほどよくボリュームのあるシルエットに。ほんのり個性を感じるデザインは、シンプルなトップスと合わせるだけで洗練された雰囲気を演出します。きれいめなネイビーがベースなので、さりげなく遊び心を効かせた大人のスタイルを楽しめそう。

艶感とレースが映えるミニスカート

【ZARA】「サテン地レースコンビミニスカート」\5,990（税込）

サテンのなめらかな艶感と、繊細なレース使いが目を引くミニ丈スカート。アシンメトリーのデザインも、コーデのアクセントとして視線を集めそうです。華やかさがありながらも、落ち着いたネイビー色で上品な印象に。肌見せが気になる人は、パンツとのレイヤードスタイルで取り入れるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N