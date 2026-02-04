巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝レッドソックス傘下３Ａウースター＝が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に初めてブルペン入りし、変化球を解禁して３５球を投じた。特に“魔球”ツーシームには球団のデータ班も驚きの声を上げたほど、速く大きく動いた。全球種を制球良く集め「とても良かった」と上々のスタートを切った。先発、中継ぎどちらもこなせる最速１６０キロ右腕が新助っ投一番乗りでベールを脱いだ。

唇をかみしめて腕を振る。思い通りの球筋を見てマタは２本指を「パチン」と鳴らした。初日から予告していた通り、新助っ人３人衆の中で一番にブルペン入り。不慣れなＮＰＢ球にもアジャストし、１０１キロの体重を乗せた重い球を低め、外角、内角とコースに集め続けた。「日本の球に慣れてる段階だけど最初のブルペンとしてはとても良かった。手応えもあった」。上々の３５球にうなずいた。

本人が変化球と意識して投じたのはスライダー、カーブ、チェンジアップの３種。ＭＡＸ１６０キロの剛腕が「一番いい球種」と語ったのは直球と同等の扱いをするツーシームだ。右打者の胸元をえぐるような軌道にデータ班のスタッフも「アメリカのボールよりもＮＰＢ球は動きにくいイメージがあったけど、データ上それがしっかり動いてくれている。安心材料」と高評価。詳細な測定は次クール以降となるが、１５０キロ台後半の動く球は「瑛斗に似たような動きをしていた」と田中瑛の代名詞シュートに匹敵するほどの変化を見せた。

メジャー経験こそないが、マイナー通算１５０登板で１０１先発の実績。５１５イニングで５５３奪三振と高い奪三振率も魅力で中継ぎ適性もある。気温７度と冷え込む中、早くも心は実戦モード。中盤から走者を想定しクイックモーションを繰り返した。入団が決まった直後から日本野球に順応するため「練習していたよ」と右腕。日本人打者に対しても「選球眼が良くて粘り強い。世界の中でもトップレベル」と油断は一切ない。

真面目な性格は投球終了後にも表れた。身長１９１センチの巨漢が直立不動で約１０分間見ていたのは同時間帯に投げ込んでいた田中将。ヤンキースのエースとして活躍する姿が脳裏に焼き付いており「タナカはアメリカでもすごいピッチャー。どういうフォームでどう球を動かして投げているのか、勉強しようと思った」。ポテンシャルだけでなく、必死に吸収しようとする姿勢が来日１年目からの飛躍を予感させた。

左手の甲には「ＲＥＳＰＥＣＴ」のタトゥー。「リスペクトがないといい人間にならない」と日本語の習得にも意欲的だ。第２クール以降の実戦に向けても「しっかり準備はできている」と頼もしい。チームでは大勢、リチャードらと同学年で、まだ２６歳。大化けの可能性を十分秘めている。（堀内 啓太）

【巨人の外国人投手】

ウィットリー

マタ

ハワード

バルドナード

マルティネス

★ルシアーノ

★黄錦豪

★グズマン

【注】★は育成選手

◆ブライアン・マタ（Ｂｒｙａｎ Ｍａｔａ）１９９９年５月３日、ベネズエラ生まれ。２６歳。１７歳で米レッドソックスと契約。メジャー経験はなくマイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３・６７、５１５イニングで５５３奪三振。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。

広島岩本スコアラー（マタの初ブルペンを視察）「カーブ、スライダー、チェンジアップ何でもストライクを取れるし、勝負球にもなる。指にかかったツーシームもいい球だった」