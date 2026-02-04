元「雨上がり決死隊」の蛍原徹が３日、都内で自身のＹｏｕｔｕｂｅ「ホトゴルフ」の５周年記念のトークイベント「ホトちゃんのボギーペーストーク！！」の合同取材会を行った。

現在、登録者数約２０万人を誇る人気チャンネルの５周年記念にトークイベントを１５日に開催。蛍原も「ゴルフ中心のすごくマニアックなトークに喜んでもらえたら」と意気込む。

ゲストには、ツアー通算６勝の女子プロ・藤田さいきを迎える。「２０歳前後の子が活躍する時代になっている中で、さいきさんはどちらかというとベテラン勢。しかもバリバリの選手。かなり内容は濃くなると思います」と感謝。「（トークも）めちゃめちゃ上手。僕も助けてもらうために喋れる藤田さんにやってほしいと思った」とゲストに起用した理由も明かした。

念願のイベントに向け「なかなか間近でプロの人の話聞けないので、それこそ、その場でレッスン的なこともできたら」と青写真を描く。ゴルフ未経験者に向けても「（知識が）まっさらのままで来ていただいても楽しませます！」と呼びかけた。