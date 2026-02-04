阪神・藤川球児監督（４５）が３日、臨時コーチの球団ＯＢの赤星憲広氏（４９）と糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４２）がチームにもたらす相乗効果に期待した。

「シーズン中のいい時も、苦しい時もギリギリのところでその（学んだ）映像が浮かんできたりしますんでね。（２人は）専門的な技術者ですから。大枠ではなくてギリギリのね、ベースを少し踏む角度とか、その瞬間的にパっと思い浮かぶので、それがすごく大きいんですよ」。

ともに、球界に名を残してきたレジェンドＯＢ。「両コーチともオリジナルな考え方が接してて、すごく自分にとってというか、タイガースにとって生きるなと。これは自分と球団がそう思ってお願いしているので。自分たちが今、阪神タイガースとして持っている指導法と、選手たちの未来とを見た時に合うんですよね」。続けて、チームとして選手の成長を促すためのビジョンも定まっているだけに、「チーム内で共有していますけど、臨時コーチで来ていただいた方以外の指導はご遠慮願っている状況です」と口にした。

また、昨年２月３日に９１歳で亡くなった阪神元監督の吉田義男さんの一周忌の命日を迎え「本当にすごく感じますしね。今一度、家族、応援してくださるファンの方を思い出してやらなければいけない」と言葉を紡いだ。