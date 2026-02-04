西武・平良海馬投手（２６）が３日、今キャンプでブルペン投球を行わずにライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板する異例の調整を見せた。

“飛び級”の裏には、揺るぎない自信がある。３月のＷＢＣ出場が決まっている右腕。１日のキャンプ初日にブルペン入りする投手も多いが「打者が立つことで試合に近い環境で練習できるので、ブルペンで投げるよりいいかな。自主トレからライブＢＰに入れるように練習をしてきました」とうなずいた。

準備は万端だった。１月の沖縄・石垣島での自主トレ中、積極的にブルペン入りし「（１日に）６０球くらいまではいきました」と前倒しで調整。同期間中に豊田投手チーフコーチと話し合い、この日の登板が決まった。今季は先発再転向が決定しており「長いイニングを投げる調整をしながら。ＷＢＣは短いイニングだと思うので、しっかり出力が出せればいい」と計画的に調整を進めてきた。

この日は大会でも使用されるメジャー球でキャッチボールを行った後、マウンドへ。同じくＷＢＣに出場する源田が相手だったこともあり「当てたくないので、無意識的に外の方へ逃げていった」と３０球中１７球がボール球。慎重さが垣間見えた内容だったが、握り方を改良したツーシームに加え、チェンジアップ、カーブを織り交ぜながら最速は早くも１５１キロをマークした。登板後にはブルペンで約２５球の“おかわり投球”。信念を貫き実戦へ臨む。（大中 彩未）