ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が３日、宮崎・都城の１軍キャンプでプロ入り後初めて、ブルペンで投球した。立った捕手を相手に１５球で切り上げたが、見守ったサブロー監督（４９）が「バケモン。朗希クラス」と絶賛するなど、周囲からは驚きの声が上がった。

午前１１時２３分。ブルペンに背番１８の石垣元が現れると、空気が一層張り詰めた。肩慣らしを終えて投球開始。味園ブルペン捕手の「よっしゃ！」「ええ球や！」のかけ声に乗せられるように、切れのいい球をミットに投げ込んだ。「７０点ぐらいかなと。緊張はなかったが少し力んだ」と“デビュー登板”を振り返った。

球速や回転数などのデータはなく、投げた石垣元は「出て１４５キロくらいかなと思います」と謙遜したが捕手の後方からチェックした指揮官は目を丸くした。「一言で言うとバケモン。ちょっとモノが違う。朗希クラスだと思います。球がすごい。速いのはもちろん、強い。（１軍投手コーディネーターの）建山さんも『キャッチボールで指にかかった球は種市より強いんじゃないか』と。体は朗希の方が大きいが、逆に出どころが低いところから強い球を投げられる方が打ちづらく、速く感じるかも」と驚きを隠せなかった。

他球団の００７もうなった。西武・佐野１軍ゲームアナリストは「テイクバックが小さくていきなり球が出てくるようなフォーム。ウチにいた今井のような感じです」と昨季まで西武のエースを務め、今季からアストロズに加わった今井の名を挙げて、警戒心を強めた。

１年目の佐々木のブルペン入りは２０年２月１３日で、“令和の怪物”より１０日も早くベールを脱いだ令和のバケモン。最速１５８キロ右腕は「もっとブルペンに入る回数を増やして、１００％の力感で投げられるようにしたいです」と無限大の伸びしろを感じさせた。（阿見 俊輔）