ＷＢＣ台湾代表で日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手（２５）が３日、沖縄・名護でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。万波、水谷、西川の打者計５人に２０球を投じ無安打１四球。最速は１５３キロを計時し、万波には一ゴロ、右飛と完全に手玉に取った。３月６日の日本とのＷＢＣ初戦（東京Ｄ）で先発の可能性もある台湾最強投手が侍の前に立ちはだかる。

吹き上がるような直球にスタンドが騒然とした。古林睿煬の直球に振り遅れた万波の打球は力なく一塁前に転がった。直球の最速はキャンプ３日目ながら１５３キロをマーク。「この時点で設定していた目標に達するような内容。スピードも含めてしっかり投げ込めた」と充実の表情を浮かべた。打席に入った万波は、「真っすぐを打ちにいった時に（ボール）１個、２個ぐらいリアクションが遅れた」と、仕上がりの早さにお手上げだった。

３月のＷＢＣで連覇に挑む侍ジャパンの難敵になりそうだ。３月６日に日本は台湾と大会初戦を迎えるが、エース格である古林が登板する可能性もある。２４年に台湾リーグでＭＶＰに輝いた同国最強投手。昨季は左脇腹の肉離れもあり、７試合で２勝２敗、防御率３・６２に終わるも、５月１１日の楽天戦（エスコン）ではマダックス（１００球未満での完封勝利）を達成するなど能力の高さは証明した。「各国、メジャーで活躍している選手が選ばれている。メジャーの選手に挑戦する気持ち」。対戦したい相手には大谷（ドジャース）を挙げ、「あれだけ活躍されている大谷選手と対戦するのは一つの思い。すごすぎるので抑えるイメージは思いつかない」と、笑うが打倒・日本に燃えている。

２３年のアジアチャンピオンシップでは６回１死まで１人の走者も許さない完全投球を披露した“日本キラー”。「スモールベースボールのイメージが強いですけど、最近はパワーのある選手もたくさんいる。そういうところもケアしながら」と、日本打線のイメージを膨らませる。

台湾代表はすでに１月１５日から台湾国内で強化合宿を行っており、「（対策は）あるんですけど、ここでは言えないなぁ。内容関係なく勝てればいい」と秘策も練りつつ、必勝を描いた。「火球男」の異名を持つ最速１５７キロ右腕が井端ジャパンをのみ込む勢いだ。（川上 晴輝）