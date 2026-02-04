ＷＢＣ日本代表のオリックス・宮城大弥投手（２４）と曽谷龍平投手（２５）が、８日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板する可能性が３日、高くなった。３月のＷＢＣ本大会へ、１４日から侍ジャパン合宿に参加する両左腕。宮崎キャンプの第２クール最終日に、２６年の「初実戦」を迎えることとなりそうだ。

初出場となる曽谷は、キャンプ初日に続いて２度目のブルペン入り。「なるべく早く実戦に投げさせてもらえるだけありがたい。早く仕上げないといけない」と言葉通り、順調な調整ぶりをアピールした。２３年に続く２度目の出場で、２日に投球練習を行った宮城も「（今後は）打者との対戦で、いろいろと試していきたい」と早い段階での実戦登板をイメージ。２２、２３日に予定される侍ジャパンの壮行試合・ソフトバンク戦（サンマリン）に向けても、８日のマウンドで幸先のいいスタートを切りたいところだ。

この日、２人は節分に合わせて豆まきに登場。「前回大会を経験しているので、投げるイニングは無失点でお願いしたい」と１学年上の曽谷から「ノルマ」を課された宮城は「２人でチームに貢献できたら。世界一、リーグ優勝、日本一を」と笑顔で落花生を投げた。菊池（エンゼルス）や松井（パドレス）のメジャー組が名を連ねる「左腕枠」に、国内から堂々の仲間入り。連続世界一を目指す井端ジャパンの重要なピースとなる。