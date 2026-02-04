米国の伝説的ロックバンド「スリー・ドッグ・ナイト」の創設メンバーだったチャック・ネグロンさんが２日（日本時間３日）に米ロサンゼルス近郊のスタジオシティーの自宅で亡くなった。故人のインスタグラムにが関係者によって「Ｒｅｓｔ ｉｎ Ｐｅａｃｅ（安らかに）」と記され、また広報が声明で明らかにしたと米メディアが報じた。８３歳。死因については明らかにしていない。

声明ではネグロンさんは「愛する家族に見守られて」亡くなったという。また「ネグロンは決して諦めないことの証であり、人生が自分に投げかけるあらゆる困難、自分自身に投げかけるあらゆる困難に耐え、努力し続ける人でした」としている。またネグロンさんは最後の数か月の間、慢性閉塞性肺疾患を患っていたという。

１９４２年６月８日、ニューヨーク生まれのネグロンさんは６７年にダニー・ハットンは、コリー・ウェルズ（２０１５年没）とともに「スリー・ドッグ・ナイト」を結成。７０年には「ママ・トールド・ミー」、１９７１年には「喜びの世界（ジョイ・トゥ・ザ・ワールド）」が米ビルボード１位となりスターダムに。６０年代後半から１９７０年代初頭にかけて最も成功したバンドの一つだった。７６年に一度解散したが、８１年に再結成。ネグロンさんは８５年にバンドを脱退し、ソロで活動していた。