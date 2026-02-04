【ミラノ（イタリア）３日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート・ショートトラックの公式練習が本番会場で行われた。男子エースの宮田将吾（日本通運）は６周を滑り、ラップタイムを計測するなどして調整した。メインリンクを滑るのはこの日が初めて。「いい感触で、レースが楽しみ」と開幕を心待ちにした。

先月はオランダで直前合宿を行い、１月３１日にミラノ入り。合宿ではリレーの面や瞬発力を磨き、トレーニングも行い、幅広い分野を強化してきた。１日に公式練習が開始されたが、宮田は休養。「計画的休養です。しっかり追い込んだので、しっかり休んだ」とリカバリーも万全。４年前に初出場した北京五輪は自己管理の甘さが課題となったが、しっかりと成長して大舞台に戻ってきた。

今季はワールドツアー銀メダル獲得など、成績を残し今大会ではメダル候補に名前が挙がる。特に１５００メートルの世界ランクは３位と、２８年ぶり日本勢メダル獲得に期待がかかる。自身最初の種目は１０００メートル。「いい流れを持っていきたい」と自らにも、日本チームにも弾みをつける結果を求める。「自分らしい積極的なレースをしたい。オリンピックという特別な舞台を気にせず、冷静な判断力で日本を引っ張りたい」。日本のエースとしてたくましくなって挑む２度目の五輪。７大会ぶりのメダルを日本に持ち帰る。