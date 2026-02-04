ビジュアル系演歌歌謡グループ「さくら前線」が昨年12月に2曲目のシングル「雪物語」を発売した。こうき、つかさ、せいじの3人は、それぞれが他のビジュアル系バンドで活動。「この3人でやるときはビジュアル系演歌歌謡グループ。ド演歌でもなく、歌謡曲に近い形です」と話した。

2020年に「最美桜（もがみざくら）最前線」として結成。24年11月に「さくら前線」に改名してファーストシングル「雪桜」をリリースした。

目標は純烈、と思いきや“令和のドリフターズ”。「ライブに来てくれた方々に、おなかを抱えて笑ってもらえれば、それがもう正解。桜前線が北上していくように笑顔の花を咲かせていきたいですね」と話している。

神戸出身のこうきは「自分は高校まで野球部だったんですけど、見た目にめちゃくちゃコンプレックスがあったんです。たまたまテレビで男性が化粧してて、自分の嫌なところを隠すために、夜な夜な母親の化粧品を拝借して自分で鏡に向かってビジュアル系になってました。野球部だったんで、丸刈りに化粧してたんで散々でしたよ（笑い）。でも、自分的にはLUNA SEAをイメージしていました」。

山形・河北町出身のつかさは「高校の時に文化祭に誘われてドラムをたたくようになりました。X JAPANのYOSHIKIさんが本当に大好きで、自分も化粧をしてドラムをたたくようになりました。それで、夢をかなえようと、山形から上京しました」。

広島・三次市出身のせいじは「梅沢富美男さんとかカルチャークラブとか、化粧した男性が昔から好きだったんです。高校生の時にファンデーション塗ってピアスを開けたりっていう感じでした。X JAPANとかがテレビに出始めて、曲よりも見た目にすごくインスパイアされました。美術の専門学校で東京に出てきたんですけど、20歳の時に知り合いに誘われてバンドを始めたという感じです」と話している。

今年の目標について、こうきは「英語の歌詞で、演歌歌謡の曲を作って海外でライブをしたいです。曲は演歌だけど、歌詞が英語」。つかさは「空を飛びたいですね。3人でステージドラゴンをやれたら」。

憧れのミュージシャンは、こうきは「椎名林檎さんとMr．Children」。つかさは「細川たかしさん」。「声が低い方が好きで、マイケル・ボルトンとか。日本で言うとやはり梅沢富美男さん」と話している。

5月24日に東京・日本橋三井ホールでコンサート「天下ノ花道〜日本橋さくら超開花宣言〜」を開催する。「僕らにとって、今までで一番大きい700人のキャパ。これを成功させて次のステップに向かっていけるので、そこに向けて歌っていきます」と話している。【小谷野俊哉】

◆さくら前線 ビジュアル系演歌歌謡グループ。20年8月に「最美桜（もがみざくら）最前線」として結成。24年11月にさくら前線に改名してファーストシングル「雪桜」リリース。こうきはビジュアル系バンド「ダウト」所属。神戸市出身。血液型AB。つかさは「THE MICRO HEAD 4N'S／Luv PARADE」所属。山形・河北町出身。血液型B。せいじは「Moi dix Mois」所属。広島・三次市出身。血液型AB。