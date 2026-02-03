「こんな奇跡はかつてなかった」ついに！日本サッカー界に届いた“朗報”に韓国メディアが仰天！「まさに波乱万丈」「アジア屈指の…」
今冬にオランダの名門アヤックスに加入した冨安健洋が、２月１日に開催されたエールディビジ第21節のエクセルシオール戦で、ついに新天地デビューを飾った。
膝の怪我に苦しめられてきた27歳は、81分から左SBで途中出場。アーセナル時代の24年10月５日以来、484日ぶりとなる実戦復帰となった。
そんな日本サッカー界にとって待望の瞬間に、韓国のメディアも反応。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「日本サッカー界にかつてこんな奇跡はなかった。アーセナルを放出された冨安健洋が、484日ぶりに復帰した」と見出しを打ち、「長く困難な道のりを経て、ついにピッチに復帰した冨安。484日ぶりの復帰で、日本代表復帰の可能性が高まった」と報じた。
「彼の復帰までの過程は、まさに波乱万丈だった。イタリアのボローニャからプレミアリーグの強豪アーセナルに移籍した当時、彼はキム・ミンジェに匹敵するアジア屈指のDFと称賛された。しかし、慢性的な怪我に悩まされた。復帰と再発を繰り返す過酷なサイクルで、最終的に２度の手術を受け、昨夏にアーセナルを離れ、無所属という厳しい現実に直面した」
同メディアは「窮地に陥っていた彼に声をかけたのは、オランダの強豪アヤックスだった。怪我のリスクを考慮し、短期契約で契約したが、冨安はその恩を素晴らしいパフォーマンスで返した」と続けた。
「冨安の復帰は、2026年北中米ワールドカップに向けて準備を進める日本代表にとって大きな朗報となる。日本代表は現在、主力選手の負傷が相次いでおり、ワールドカップでの戦力不足が懸念されている」
不屈の精神でピッチに帰ってきた名手に、隣国も賛辞を贈った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
