NY株式3日（NY時間14:16）（日本時間04:16）
ダウ平均　　　48988.39（-419.27　-0.85%）
ナスダック　　　23129.02（-463.09　-1.96%）
CME日経平均先物　53600（大証終比：-1020　-1.90%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10314.59（-26.97　-0.26%）
独DAX　 24780.79（-16.73　-0.07%）
仏CAC40　 8179.50（-1.67　-0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.568（-0.004）
10年債　 　4.272（-0.006）
30年債　 　4.906（-0.006）
期待インフレ率　 　2.353（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.891（+0.023）
英　国　　4.517（+0.011）
カナダ　　3.446（+0.017）
豪　州　　4.834（+0.036）
日　本　　2.257（+0.022）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.16（+1.02　+1.64%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4908.90（+256.30　+5.51%）

ビットコイン（ドル）
74235.44（-4227.04　-5.39%）
（円建・参考値）
1156万2912円（-658404　-5.39%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ