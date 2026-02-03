ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４１９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間14:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 48988.39（-419.27 -0.85%）
ナスダック 23129.02（-463.09 -1.96%）
CME日経平均先物 53600（大証終比：-1020 -1.90%）
欧州株式3日終値
英FT100 10314.59（-26.97 -0.26%）
独DAX 24780.79（-16.73 -0.07%）
仏CAC40 8179.50（-1.67 -0.02%）
米国債利回り
2年債 3.568（-0.004）
10年債 4.272（-0.006）
30年債 4.906（-0.006）
期待インフレ率 2.353（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.891（+0.023）
英 国 4.517（+0.011）
カナダ 3.446（+0.017）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.16（+1.02 +1.64%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4908.90（+256.30 +5.51%）
ビットコイン（ドル）
74235.44（-4227.04 -5.39%）
（円建・参考値）
1156万2912円（-658404 -5.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48988.39（-419.27 -0.85%）
ナスダック 23129.02（-463.09 -1.96%）
CME日経平均先物 53600（大証終比：-1020 -1.90%）
欧州株式3日終値
英FT100 10314.59（-26.97 -0.26%）
独DAX 24780.79（-16.73 -0.07%）
仏CAC40 8179.50（-1.67 -0.02%）
米国債利回り
2年債 3.568（-0.004）
10年債 4.272（-0.006）
30年債 4.906（-0.006）
期待インフレ率 2.353（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.891（+0.023）
英 国 4.517（+0.011）
カナダ 3.446（+0.017）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.16（+1.02 +1.64%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4908.90（+256.30 +5.51%）
ビットコイン（ドル）
74235.44（-4227.04 -5.39%）
（円建・参考値）
1156万2912円（-658404 -5.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ