ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５５．８０円付近での推移。序盤はドル買いが優勢となり、ドル円も１５６円台を回復していたが、米株式市場が急速に下げ足を速めたこともあり、ドルは戻り売りに押された。



ドル円も１５５円台半ばに伸び悩んだものの、先ほど米下院が歳出法案を可決。これで政府機関の一部閉鎖が終了する。トランプ大統領が上院民主党と交渉してまとめた資金手当て法案を下院が可決したことで、本日中にも終了する見通しとなった。



USD/JPY 155.76 EUR/JPY 183.94

GBP/JPY 213.13 AUD/JPY 109.14



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

