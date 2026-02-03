C大阪U-18所属FW小野田亮汰が独1部アウクスブルクに電撃加入!! 1週間トライアルで長期契約勝ち取る
アウクスブルクは3日、セレッソ大阪U-18所属のFW小野田亮汰(18)を獲得することが決まったと発表した。クラブによると、2030年までの契約を交わしたという。
小野田は昨季前半戦にC大阪U-18のエースを担ったストライカー。182cm・75kgのフィジカルと推進力を武器に高円宮杯プリンスリーグ関西1部の前期10試合で5ゴールを記録し、日本クラブユース選手権(U-18)大会でもチーム唯一のゴールを挙げていた。
クラブによると、小野田はアウクスブルクのトライアルに1週間参加。U23カテゴリのテストマッチで4得点のアピールを見せたことで、契約を勝ち取ったという。ベニー・ウェバーSD(スポーツディレクター)は「彼は豊富なタレントを持ち、我々は彼がこの環境の中で成長のための次のステップを踏むことができると確信している」と伝えている。
小野田はクラブを通じて「ドイツでプレーすることがずっと夢だったし、いつかブンデスリーガにステップアップすることが夢だった。だからこそアウクスブルクの選手になることができ、とても嬉しく誇りに思う」と喜びを語っている。
小野田は昨季前半戦にC大阪U-18のエースを担ったストライカー。182cm・75kgのフィジカルと推進力を武器に高円宮杯プリンスリーグ関西1部の前期10試合で5ゴールを記録し、日本クラブユース選手権(U-18)大会でもチーム唯一のゴールを挙げていた。
小野田はクラブを通じて「ドイツでプレーすることがずっと夢だったし、いつかブンデスリーガにステップアップすることが夢だった。だからこそアウクスブルクの選手になることができ、とても嬉しく誇りに思う」と喜びを語っている。