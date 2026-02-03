ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」が初日を迎える。「イイ値」担当の青木一訓記者は高憧四季（26＝大阪）に勝負を託した。

いざ、地元G1初挑戦だ。高憧は住之江での記念レースは初めて。2期連続でA1級と着実に力をつけてきており、満を持しての参戦となる。昨年はPG1クイーンズクライマックスの本戦に初出場。確かな自信を胸に今回チャレンジする。

「いつも通りやるだけですよ。クイーンズクライマックスに出られて経験値が上がったし、今年もあの舞台に立ちたいです」

今年は昨年以上の活躍が期待される。地元戦は男女混合シリーズを含め3連続優出中だ。

「いいエンジンを引かせてもらっているので。でも、今回はエース機とか引かなくて良かった。いじりづらいですから（笑い）」

今節の87号機は2連率（33.8％）ほど悪いわけではないが、いわゆる中堅機。それなら思う存分、調整できるというもの。機力をグッと引き出して名刺代わりの一発を決めるか。

【青木の買い目】前半3Rはセンター筋から捲り、捲り差し。インの古結に77号機を駆る稲田への＜3＞＜1＞、＜3＞＜6＞流し。後半7Rは6号艇の吉川喜が進入で動きを見せるので単騎戦も…。絞らず＜5＞アタマから総流しだ。