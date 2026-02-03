ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」のベスト6が出そろった。優勝戦1号艇を手にしたのは予選トップ通過の仲谷颯仁。準優はSで少し後手に回ったが、握る上野真之介に合わせて押し切ってみせた。昨年の覇者がVに王手をかけた。あとはスタートに集中して、先取りから主導権を握る。

進入は枠なりの3対3を想定。1号艇を手にした仲谷の回り足は上々。あとはスタートと1マークに集中するだけだ。今年4連続Vを狙うのが末永。得意の捲り差しに持ち込むか。常住は差してバック勝負へ。機の総合力では定松だ。

＜1＞仲谷颯仁 準優に入ったら伸びは少し劣勢かなと思ったが回り足はしっかりしていた。リング交換も失敗ではなかった。優勝戦へ向けても、このまま乗ってみて微調整。

＜2＞常住蓮 足はバランスが取れて少しずついい。定松さんにはやられます。宮地さんや（上野）真之介さんもいいけど、自分は上位の次くらい。

＜3＞末永和也 出足はピカイチだと思う。伸びは武富さんに行かれる感じでいい人がいる感じ。それでも自分の伸びも、いい部類。優勝を狙える足はあると思う。

＜4＞西山貴浩 出足中心にいいち言いたいが末永がいるからね。でも、あいつのは乗り方なので。足は出足中心にいい。スリット近辺は準優メンバーだとちょっと弱いかな。

＜5＞定松勇樹 バランスが取れて全部の足がいい。気象状況などで、もしかしたらリングを交換するかもしれない。スタートは風次第だけど、ある程度決まっている。

＜6＞江夏満 4日目は伸びがなさ過ぎたので、伸びを求めてペラを叩いてみたら試運転で西山にも負けてターンも死んでいた。結局、元の感じに戻してターン回りはしっかりしています。