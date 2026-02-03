日本バスケットボール協会（JBA）は3日、都内で男子日本代表監督のトム・ホーバス氏（59）の電撃退任に関する会見を開き、琉球監督の桶谷大氏（48）の新監督就任を発表した。事実上の解任はNBAレーカーズの八村塁（27）との確執が要因との見方が強いが、島田慎二会長（55）は「そこが直接的ではない」と否定した。

JBAは昨年10月の組織改編に伴い、36年五輪を見据えた「12年強化計画」を策定した。島田会長は「1月にホーバス氏に説明したが、双方の考えに相違があった。実績を持つホーバス氏に修正をお願いすることはリスペクトに欠ける」と決断理由を説明。「ホーバス氏は忸怩（じくじ）たる思いがあったと思う」と続けた。

この日は三河監督のライアン・リッチマン氏（36）、ニックスのコーチなどNBAで10年以上の指導実績を持つ吉本泰輔氏（44）のコーチ就任も発表した。リッチマン氏はウィザーズ時代に八村を指導。吉本氏もNBAに精通しており、“八村シフト”ともいえる布陣となった。島田会長は新体制下でのNBA勢の招集について「代表に参加してもらうお願いは当然する」と明言した。