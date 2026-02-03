ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」が初日を迎える。注目は12Rドリーム戦だ。

絶好枠の馬場で決まり。数字のない64号機だが手応えは悪くなかった。インからビシッと踏み込めば先マイ有力。相手は前走多摩川でV、近況好調な石野。相棒となる51号機はこれが3回目で調整も手の内に入れているか。底上げあれば逆転まで。吉川元に強力14号機。石野を止めて先攻めもあるか。松井は冷静に差して。

＜1＞馬場貴也 グランプリシリーズで前田滉君が乗っていて、いい足していた。数字よりはいい印象です。

＜2＞松井繁 まあまあ。でも勝率がないからいいエンジンにはいかれるんとちゃうかな。ペラは変な形はしていなかった。

＜3＞吉川元浩 スタートの足が良かった。力強さというか、安定して動いていたような気がする。最近の住之江では乗りやすかった。

＜4＞石野貴之 ペラは叩いていったけど普通。握り込みの反応は少し鈍かったので、その辺は調整します。

＜5＞萩原秀人 出足、乗り心地はいいと思ったけど、石野君と足合わせしたらやられたっぽい。

＜6＞丸野一樹 いいんじゃないかな。（12月）グランプリシリーズとは違う。このままでも行けそうな乗り心地をしていた。