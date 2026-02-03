３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するドミニカ共和国が３日（日本時間４日）、出場選手３０人を正式に発表したと現地の複数のメディアが報じた。

６大会連続６度目の出場で、１３年の第３回大会には優勝も経験しているドミニカ共和国。今大会ではゲレロ（ブルージェイズ）、マチャド、タティス（パドレス）、ロドリゲス（マリナーズ）、ソト（メッツ）らメジャーのスター選手が名を連ねた。全３０選手がメジャー経験があり、カブスからＦＡとなっているサンタナを除くと、今季メジャーでプレーしないのは中日に加入したアブレウの１人だけだ。ジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らをそろえた米国にも負けず劣らないスター軍団だ。

１次ラウンドはベネズエラ、オランダ、イスラエル、ニカラグアと同じＤ組。侍ジャパンが準々決勝以降を戦う米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われる。２位以内に入れば準々決勝に進出し、準々決勝では日本、台湾、韓国、オーストラリア、チェコのＣ組を勝ち抜いたチームと対戦する。侍ジャパンは早ければ準々決勝でドミニカ共和国と対戦という一つ目の山場を迎えることとなる。

ドミニカ共和国の発表された全３０人の選手は以下の通り。

◆ドミニカ共和国ＷＢＣ出場登録メンバー

▽投手 Ｓ・ドミンゲス（ホワイトソックス）、Ｃ・ドバル（ヤンキース）、Ｃ・エステベス（ロイヤルズ）、Ｅ・アルバラド（アスレチックス）、Ｗ・ペラルタ（パドレス）、Ｄ・サンタナ（パイレーツ）、Ｇ・ソト（パイレーツ）、Ｅ・ウセタ（レイズ）、Ａ・ウリベ（ブルワーズ）、Ｈ・ブラゾバン（メッツ）、Ａ・アブレウ（中日）、Ｓ・アルカンタラ（マーリンズ）、Ｂ・ベロ（レッドソックス）、Ｓ・サンチェス（フィリーズ）、Ｌ・セベリノ（アスレチックス）

▽捕手 Ｙ・ディアス（レイズ）、Ａ・ウェルズ（ヤンキース）

▽内野手 Ｇ・ゲレロ（ブルージェイズ）、Ｃ・サンタナ（カブスＦＡ）、Ｋ・マルテ（ダイヤモンドバックス）、Ｊ・カミネロ（レイズ）、Ｍ・マチャド（パドレス）、Ｊ・ペーニャ（アストロズ）、Ｇ・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）

▽外野手 Ｏ・クルーズ（パイレーツ）、Ｊ・ロドリゲス（マリナーズ）、Ｊ・ロハス（フィリーズ）、Ｊ・ソト（メッツ）、Ｆ・タティス（パドレス）