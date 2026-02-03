女優の浜辺美波（25）が3日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）に出演。立ち上がりテストで計測した足腰年齢チェックに衝撃を受けた。

「勝った人だけごちそう!サイコログルメバトル」企画に、女優・永作博美とともにゲスト出演した浜辺。ゲームの最後に永作がバナナマン、サンドウィッチマンらと一緒に「やってみたいこと」があるとされた。

それは「現場で盛り上がった体幹テスト」とし「簡単で優しそうなのに難しい。ぜひチャレンジしてもらいたい」と明かした。「体幹テスト」については「イスに座って立つだけ」と座った状態から片足で反動をつけずに立ち上がるだけと説明し、番組は40センチ、30センチ、20センチ、10センチと高さの違う4種類のイスを用意した。

25歳の浜辺は40〜70代前半女性の平均値とされた40センチに挑戦。だが、立ち上がることができず「え?ちょっと待って。そんな…待って…えっ!?」と困惑。これに永作が「ちょっと待って、靴じゃない?」と立ち上がれない原因を指摘した。

「靴かな?」と脱いで再挑戦した浜辺。しかし、結果は同じでお尻さえ浮かなかった。これには伊達みきおが「立とうとしてる?」と心配に。その後も立ち上がろうと挑戦したが立てず「えっ…」と自身の足腰年齢に絶句していた。