西川株式会社は４日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）と２６年度もサポート契約を締結したことを発表した。同社は１７年から大谷と睡眠コンディショニングサポート契約をしており、今年で１０年目となる。

同社が契約１０周年を記念して制作した新ビジュアルと新ＣＭ「大谷翔平１０年目の［エアー］を語る」も公開された。新ビジュアルでは『これまでも、これからも、僕といっしょに。』をキーメッセージに掲げ、大谷と［エアー］がともに歩んできた１０年間の軌跡を表現している。１７、１８、２２年に公開された歴代ビジュアルを組み合わせながら、大谷の成長と、同社の２６年も変わらずサポートを継続するという思いが込められているという。

また、大谷は新ＣＭで日頃からこだわり続けている睡眠の重要性について語るとともに、これまで自身のコンディショニングを睡眠面でサポートし続けてきた同社に「［エアー］はもう１０年以上使っていて、これがないと不安になっちゃうくらいです（笑）」とコメント。信頼と愛着を明かした。同社は今年も最新のデジタル計測機を用いた計測を行い、常に進化し続ける大谷の体に最適な寝具を提供していくという。