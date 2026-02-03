米津玄師「IRIS OUT」、ストリーミング20週連続1位 ソロ歴代1位タイに【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、2月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で20週連続で1位をキープ。「連続1位獲得週数」記録であいみょん「マリーゴールド」と並ぶソロアーティスト歴代1位タイに浮上した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1286万4338回。2025年9月29日付から20週連続で週間再生数1000万回を超え、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録【※1】においてMrs. GREEN APPLE「ライラック」を超え歴代単独3位、ソロアーティストとしては歴代1位記録を自己更新した。累積再生数は3億6481万6513回。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
2位にはMrs. GREEN APPLEのテレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.」、3位にはKing Gnuのテレビアニメ『呪術廻戦』第3期『死滅回游 前編』オープニングテーマ「AIZO」、4位にはM!LKによる純愛ラブソング「好きすぎて滅！」、5位にはNumber_iのメンバー・平野紫耀プロデュース楽曲「3XL」がランクイン。
男性アーティストによるTOP5独占となった。
【※】オリコン週間ストリーミングランキング「週間再生数1000万回超え連続週数」記録※（）内は達成付日、同順位は達成順／1位：YOASOBI「アイドル」 24週連続（2023年4月24日付〜2023年10月2日付）、1位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」 24週連続（2024年2月5日付〜2024年7月15日付）、3位：米津玄師「IRIS OUT」 20週連続（2025年9月29日付〜2026年2月9日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞
