日向坂46『クリフハンガー （Special Edition）』初登場1位獲得【オリコンランキング】
日向坂46の『クリフハンガー（Special Edition）』が、2月4日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
【動画】日向坂46「クリフハンガー」MV
本作は、CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディション。CD作品は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。表題曲「クリフハンガー」では、五期生の大野愛実（おおの・まなみ）がセンターを担当。シングル表題曲で五期生がセンターを務めるのは、これが初めてとなる。
続く2位には、ケツメイシの2年ぶりオリジナルアルバム『ケツノポリス14』が初登場。2016年11月14日付よりスタートした同ランキングにおいて、自身通算4作目のTOP3入りを記録した。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞
