Number_i、平野紫耀プロデュースの新曲がデジタルシングル1位 男性グループ歴代2位＆自己最高初週DL数【オリコンランキング】
Number_iの新曲「3XL」（スリーエックスエル）が、2月4日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、自身通算8作目の1位を獲得【※1】した。
【動画】Number_i「3XL」ミュージックビデオ
2025年2月10日付「GOD_i」の初週6万9668DLを上回り、自己最高初週DL数8万5159DLを記録。男性グループにおいても、back number「HAPPY BIRTHDAY」の初週9万1579DLに次いで、歴代2位の初週DL数【※2】を記録した。
本作はメンバーの平野紫耀がプロデュース。ピュアな恋心を表現したリリックが特徴で、表題曲としては自身初となる恋愛ソングとなっている。
2位には、Hey! Say! JUMPの新曲「ハニカミ」が初週DL数2万4066DLで初登場。自身通算2作目のTOP3入りを記録した。
本作は、メンバーの伊野尾慧と、俳優の松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌。本作を表題曲としたCDシングルは、2月11日に発売が決定している。
3位には、1月26日付で初登場1位を獲得したMrs. GREEN APPLE「lulu.」が週間DL数8439DLで3週連続TOP3入りを記録。累積DL数は4万4247DLとなった。本作は1月16日より放送中のテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）の第2期オープニングテーマとなっている。
【※1】Number_iの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品／「GOAT」「BON」「INZM」「透明になりたい」「HIRAKEGOMA」「GOD_i」「未確認領域」「3XL」
【※2】 「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」男性グループによる歴代初週DL数TOP3／1位：back number「HAPPY BIRTHDAY」初週9万1579DL、2位：Number_i「3XL」初週8万5159DL、3位：Mr.Children「here comes my love」初週7万2437DL
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞
