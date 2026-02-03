back number「水平線」、累積再生数8億回突破 男性グループ史上4組目【オリコンランキング】
back numberの「水平線」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数8億回突破作品となった。
【動画】back number「水平線」MV
週間再生数は274.6万回（2,746,432回）を記録。累積再生数は8億90.0万回（800,899,953回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、BTS、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLEに続く男性グループ史上4組目の累積再生数8億回突破となった。
本作は、2020年のコロナ禍にインターハイ（全国高等学校総合体育大会）が史上初めて中止になった際に運営を担当する高校生たちから届いた手紙をきっかけに制作された楽曲。
本来、インターハイの開会式が開催される予定だった2020年8月18日にback numberオフィシャルYouTubeチャンネルに限定して公開され、翌年のインターハイの開会式当日に各配信サービスで配信が開始された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
