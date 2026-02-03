Vaundy「タイムパラドックス」、累積再生数3億回突破 男性ソロで歴代単独1位【オリコンランキング】
Vaundyの「タイムパラドックス」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算7作目の累積再生数3億回突破作品となった。
【動画】Vaundy「タイムパラドックス」MV
週間再生数は100.1万回（1,001,027回）。累積再生数は3億51.6万回（300,515,560回）となり、3億回突破は自身通算7作目【※】。男性ソロアーティストによる「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録では歴代単独1位を自己更新した。
本作は、『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』（2024年3月公開）の主題歌として書き下ろした楽曲。
【※】Vaundyの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「怪獣の花唄」、「不可幸力」、「踊り子」、「napori」、「花占い」、「東京フラッシュ」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
