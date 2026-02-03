Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」、累積再生数3億回突破 自身通算12作目、歴代1位記録を更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算12作目の累積再生数3億回突破作品となった。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」MV
週間再生数は569.5万回（5,695,022回）。累積再生数は3億230.3万回（302,303,217回）となり、3億回突破は自身通算12作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
本作は、2024年12月にNHK総合で放送された『Mrs. GREEN APPLE 18祭』のテーマソングとして制作。「第67回 輝く！日本レコード大賞」で大賞を受賞した。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」
【※2】「累積再生数3億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（12作）
2位：YOASOBI（10作）
3位：Official髭男dism、back number（9作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
