Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」（権利元：ユニバーサル ミュージック／2022年6月8日配信開始）（C）尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会

　Adoの「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数6億回突破作品となった。

　週間再生数は77.4万回（773,573回）を記録。累積再生数は6億61.6万回（600,616,124回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、あいみょんに続く女性ソロアーティスト史上2人目の累積再生数6億回突破となった。

　本作は、中田ヤスタカが楽曲提供を行い、2022年8月公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌として起用されていた。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞