Ado「新時代」、自身初の累積再生数6億回突破 あいみょんに続く女性ソロ2組目【オリコンランキング】
Adoの「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数6億回突破作品となった。
【動画】Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」MV
週間再生数は77.4万回（773,573回）を記録。累積再生数は6億61.6万回（600,616,124回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、あいみょんに続く女性ソロアーティスト史上2人目の累積再生数6億回突破となった。
本作は、中田ヤスタカが楽曲提供を行い、2022年8月公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞
【動画】Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」MV
週間再生数は77.4万回（773,573回）を記録。累積再生数は6億61.6万回（600,616,124回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、あいみょんに続く女性ソロアーティスト史上2人目の累積再生数6億回突破となった。
本作は、中田ヤスタカが楽曲提供を行い、2022年8月公開のアニメーション映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞