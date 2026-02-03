FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」（権利元：KAWAII LAB.／2022年4月29日配信開始）

写真拡大

　FRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。

【動画】FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」MV

　週間再生数は114.9万回（1,149,323回）。累積再生数は2億57.6万回（200,575,946回）。

　本作は、FRUITS ZIPPERが2022年4月29日にデジタルリリースした。2023年9月13日にはCDシングルとしてリリースされ、同年末には「第65回 輝く！日本レコード大賞」で最優秀新人賞を受賞した。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間:2026年1月26日〜2月1日）＞