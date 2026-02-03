Number_i、平野紫耀プロデュースの新曲が5位に初登場 TXT&Hey! Say! JUMP最新曲も登場【オリコンランキング】
Number_iの最新曲「3XL」（スリーエックスエル）が、最新の2月9日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で5位に初登場した。
【動画】Number_i「3XL」ミュージックビデオ
本作はメンバーの平野紫耀がプロデュース。ピュアな恋心を表現したリリックが特徴で、表題曲としては自身初となる恋愛ソングとなっている。同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得している。
38位には、L’Arc〜en〜Cielのボーカル・HYDEが提供したTOMORROW X TOGETHERの「SSS（Sending Secret Signals）（feat.HYDE）」が初登場。
67位には、Hey! Say! JUMPの「ハニカミ」が初登場。メンバーの伊野尾慧と、俳優の松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌。本作を表題曲としたCDシングルは、2月11日に発売が決定している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月9日付：集計期間：2026年1月26日〜2月1日）＞
