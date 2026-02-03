【ミラノ（イタリア）３日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。野明花菜（立大）は団体追い抜きメンバーで調整。佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）と隊列を変えながら氷の感触を確認した。２日に続きリンクで滑り、「滑りにくいという違和感はない。雰囲気も楽しめた」とリラックスした表情で調整した。

初の五輪を前にしても緊張はあまりない。選手村ではスマートフォンが支給されたり、記念品も渡される。「初めてでうれしい。うかうかしちゃう」と今は大舞台の雰囲気を味わっている最中だ。五輪出場経験のある母・三枝さんからは「レースの歓声や観客の近さは、今まで体感したことないから、左右されずにやりなよ」とアドバイスを受けて大会に臨む。

団体追い抜きは２大会ぶりの金メダル奪還を目標に掲げる。鍵を握る４人目として今季Ｗ杯などで経験を重ねてきた。１月のドイツでの合宿では調子が上がらず悩んだが、高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）からプッシュについてのアドバイスを受け復調。状態を上げてミラノ入りし「どんな状況下でも自分のやるべきことをやりたい。自分一人ではないことを忘れずに、ここまで練習してきたことがレースで出せたら」と本番へ向け意気込みを語った。