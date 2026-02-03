4日午前3時36分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と稲敷市、それに神栖市、千葉県の銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、それに多古町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

茨城鹿嶋市 稲敷市 神栖市



□千葉県

銚子市 旭市 匝瑳市

香取市 山武市 多古町

■震度1

□茨城県

土浦市 石岡市 取手市

つくば市 潮来市 筑西市

かすみがうら市 桜川市 行方市

鉾田市 美浦村 水戸市

笠間市 ひたちなか市 小美玉市



□千葉県

東金市 大網白里市 神崎町

東庄町 九十九里町 芝山町

横芝光町 一宮町 白子町

長南町 千葉美浜区 野田市

成田市 千葉佐倉市 柏市

市原市 八千代市 八街市

印西市 白井市 富里市

栄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。