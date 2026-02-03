茨城県、千葉県で最大震度2の地震 茨城県・茨城鹿嶋市、稲敷市、神栖市、千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市
4日午前3時36分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と稲敷市、それに神栖市、千葉県の銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、それに多古町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
茨城鹿嶋市 稲敷市 神栖市
□千葉県
銚子市 旭市 匝瑳市
香取市 山武市 多古町
■震度1
□茨城県
土浦市 石岡市 取手市
つくば市 潮来市 筑西市
かすみがうら市 桜川市 行方市
鉾田市 美浦村 水戸市
笠間市 ひたちなか市 小美玉市
□千葉県
東金市 大網白里市 神崎町
東庄町 九十九里町 芝山町
横芝光町 一宮町 白子町
長南町 千葉美浜区 野田市
成田市 千葉佐倉市 柏市
市原市 八千代市 八街市
印西市 白井市 富里市
栄町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。