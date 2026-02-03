TBS NEWS DIG Powered by JNN

4日午前3時36分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県東方沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と稲敷市、それに神栖市、千葉県の銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、それに多古町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
茨城鹿嶋市　稲敷市　神栖市

□千葉県
銚子市　旭市　匝瑳市
香取市　山武市　多古町

■震度1
□茨城県
土浦市　石岡市　取手市
つくば市　潮来市　筑西市
かすみがうら市　桜川市　行方市
鉾田市　美浦村　水戸市
笠間市　ひたちなか市　小美玉市

□千葉県
東金市　大網白里市　神崎町
東庄町　九十九里町　芝山町
横芝光町　一宮町　白子町
長南町　千葉美浜区　野田市
成田市　千葉佐倉市　柏市
市原市　八千代市　八街市
印西市　白井市　富里市
栄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。