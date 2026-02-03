NY株式3日（NY時間13:25）（日本時間03:25）
ダウ平均　　　48973.14（-434.52　-0.89%）
ナスダック　　　23120.13（-471.98　-2.01%）
CME日経平均先物　53740（大証終比：-880　-1.64%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10314.59（-26.97　-0.26%）
独DAX　 24780.79（-16.73　-0.07%）
仏CAC40　 8179.50（-1.67　-0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.574（+0.002）
10年債　 　4.282（+0.004）
30年債　 　4.914（+0.002）
期待インフレ率　 　2.356（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.891（+0.023）
英　国　　4.517（+0.011）
カナダ　　3.457（+0.028）
豪　州　　4.834（+0.036）
日　本　　2.257（+0.022）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.94（+0.80　+1.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（+317.40　+6.82%）

ビットコイン（ドル）
74035.13（-4427.35　-5.64%）
（円建・参考値）
1153万0971円（-689560　-5.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ