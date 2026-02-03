ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３４ドル安 ナスダックは２％まで下げ拡大
NY株式3日（NY時間13:25）（日本時間03:25）
ダウ平均 48973.14（-434.52 -0.89%）
ナスダック 23120.13（-471.98 -2.01%）
CME日経平均先物 53740（大証終比：-880 -1.64%）
欧州株式3日終値
英FT100 10314.59（-26.97 -0.26%）
独DAX 24780.79（-16.73 -0.07%）
仏CAC40 8179.50（-1.67 -0.02%）
米国債利回り
2年債 3.574（+0.002）
10年債 4.282（+0.004）
30年債 4.914（+0.002）
期待インフレ率 2.356（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.891（+0.023）
英 国 4.517（+0.011）
カナダ 3.457（+0.028）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.94（+0.80 +1.29%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4970.00（+317.40 +6.82%）
ビットコイン（ドル）
74035.13（-4427.35 -5.64%）
（円建・参考値）
1153万0971円（-689560 -5.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
