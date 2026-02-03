複数オファー明かした佐野航大、NECナイメヘン残留を明言!!「この10日間は本当に難しい期間だった」
NECナイメヘンのMF佐野航大が3日に公開されたクラブの公式インタビューで、今冬のチーム残留を明言した。佐野は冬の移籍市場で国内外のクラブから関心が向けられていたなか、インタビューではいくつかのオファーを受け取っていたことも明かされた。
NECナイメヘンは3日、5分17秒のショートインタビューを公開。佐野はインタビュアーによる英語の質問に全て英語で答えた。
佐野は今冬の移籍期間について「いくつかのオファーをもらっていた。いくつかのクラブと話し合ってきたが、この10日間は本当に難しい期間だった」と胸中を明かし、その上で「クラブと会話をして、僕も考えていることを伝えたし、クラブの考えも聞いた。自分のキャリアを考えて、ステップアップをするためにここに来たし、次のステップが重要だと理解しているので多くのことを考えていた」と振り返った。
もっともその間、佐野は公式戦全4試合にフル出場。2ゴールの活躍で新年4戦全勝に導き、ピッチ内での尽力を続けてきた。佐野は「僕はまだ若いし、あまり移籍のことを考えないようにしていた。プロのサッカー選手としてしっかりとピッチでプレーしないといけないし、それはできる。でもサッカー以外については難しい時期だった」と心境を明かした。
大手スポーツメディア『ESPN』オランダ版によると、佐野には移籍最終日の2日、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストから2000万ユーロ(約36億7000万円)のオファーが届いていたが、クラブはこれを却下。その他、アヤックスなども関心を寄せていたが、移籍は実現しなかったという。
佐野は自身の去就について「NECとも話し合って、全てがクリアになって、次に向かうことになった。いまは良い気持ち。オファーをくれた人たちには感謝したい」と残留を明言。今年夏の移籍の去就についての質問には「この夏かどうかは分からないけど、移籍というものは決して簡単なものではない。自分の立場も理解しているし、クラブの難しい立場も理解している」と明言を避けた。
話題は日本代表にも及び、佐野は「W杯は僕にとって一番の大きな夢」と宣言。「メンバーに入るチャンスを掴むためにどれくらいこのシーズンが大事かを理解している。試合でプレーをし続けなければいけないし、もっと経験を積まないといけない。夢を実現させたい」と意気込んだ。
さらに4日のKNVBカップ準々決勝に話が向くと、佐野は移籍1年目の23-24シーズンに決勝戦で敗れたことを思い返しながら「あのカップファイナルを忘れたことはない。チャンピオンになりたい」と決意表明。最後はオランダ語で「コウダイはナイメヘンに残ります」とアピールし、今後の活躍を誓った。
NECナイメヘンは3日、5分17秒のショートインタビューを公開。佐野はインタビュアーによる英語の質問に全て英語で答えた。
佐野は今冬の移籍期間について「いくつかのオファーをもらっていた。いくつかのクラブと話し合ってきたが、この10日間は本当に難しい期間だった」と胸中を明かし、その上で「クラブと会話をして、僕も考えていることを伝えたし、クラブの考えも聞いた。自分のキャリアを考えて、ステップアップをするためにここに来たし、次のステップが重要だと理解しているので多くのことを考えていた」と振り返った。
大手スポーツメディア『ESPN』オランダ版によると、佐野には移籍最終日の2日、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストから2000万ユーロ(約36億7000万円)のオファーが届いていたが、クラブはこれを却下。その他、アヤックスなども関心を寄せていたが、移籍は実現しなかったという。
佐野は自身の去就について「NECとも話し合って、全てがクリアになって、次に向かうことになった。いまは良い気持ち。オファーをくれた人たちには感謝したい」と残留を明言。今年夏の移籍の去就についての質問には「この夏かどうかは分からないけど、移籍というものは決して簡単なものではない。自分の立場も理解しているし、クラブの難しい立場も理解している」と明言を避けた。
話題は日本代表にも及び、佐野は「W杯は僕にとって一番の大きな夢」と宣言。「メンバーに入るチャンスを掴むためにどれくらいこのシーズンが大事かを理解している。試合でプレーをし続けなければいけないし、もっと経験を積まないといけない。夢を実現させたい」と意気込んだ。
さらに4日のKNVBカップ準々決勝に話が向くと、佐野は移籍1年目の23-24シーズンに決勝戦で敗れたことを思い返しながら「あのカップファイナルを忘れたことはない。チャンピオンになりたい」と決意表明。最後はオランダ語で「コウダイはナイメヘンに残ります」とアピールし、今後の活躍を誓った。