40・50代こそ【GUアウター】がおすすめ！「1枚あれば冬乗り切れる」「着ぶくれしない」

すっかりくたびれ気味の冬アウターを今から新調するなら、実は【GU（ジーユー）】が狙い目です。しっかりと防寒の役目を任せられそうな中綿入りでありながら、着ぶくれしにくいようシルエットやディテールにもこだわりが詰まったアウターが展開中。「冬アウターはボリュームが気になる……」というミドル世代にこそ試してほしい名品候補が値下げ価格になっているので、ぜひ今こそお迎えを！

ふっくらフォルムで高見えを狙える本格派ブルゾン

【GU】「ウォームパデッドブルゾン」\3,990（税込・セール価格）

ふっくらと立体的で高見えを狙えるシルエットでありながら、着ぶくれしにくいようフォルムや中綿の分量に工夫が凝らされたブルゾン。風を通しにくい防風機能のほか保温機能や耐久撥水機能なども持たせており、シティユースの即戦力として防寒を手助けしてくれそうです。着丈に前後差があるため、裾を絞らず羽織れば腰まわりをしっかり包み込みやすいのも◎

挑戦的なカラーもこなれるスタイリッシュなデザイン

スタッフのNatsukiさんも「これ一枚あれば冬乗り切れます」と太鼓判。ステッチの幅を広めに取ることでスタイリッシュな印象に仕上げられているのが、キレイめ派の大人世代も着こなしやすいポイントです。フードを取り外せば、よりすっきりとシックな印象でスタイリング可能。カラーは4色が展開されており、モノトーン以外のカラーもプチプラのGUなら挑戦しやすいはず！

ノンキルトですっきり着られるパデッドパーカ

【GU】「ウォームパデッドパーカ」\3,990（税込・セール価格）

レトロアウトドアなムードが漂うこちらの中綿入りパーカは、あえて表面にステッチを入れないスマートなデザインが特徴。公式サイトにあるように「ノンキルトで着ぶくれせず」、ほかのアイテムのデザインを邪魔しにくいのが魅力です。立体的なフードは高見えを後押しするだけでなく、小顔効果も発揮してくれそう。カラーはユニセックスな雰囲気で着られる全4色から。

ダブルジップをスリット感覚で開けて抜け感を演出

身長163cmのNatsukiさんはダークグリーンのSサイズを着用。「お尻まですっぽり隠れます」とのことで、ナロースカートで気になるウエストやヒップまわりのカバー役をナチュラルに担ってくれそうです。フロントが上下から開くダブルジップ仕様なのもすっきり見え & 着回し力を高めるポイント。スリット感覚で下からざっくりと開ければ手軽に抜け感を演出できます。

writer：かんだちほ