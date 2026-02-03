ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１１２ドル安 ナスダックも大幅安
NY株式3日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均 49294.97（-112.69 -0.23%）
ナスダック 23275.95（-316.16 -1.35%）
CME日経平均先物 54050（大証終比：-570 -1.06%）
欧州株式3日終値
英FT100 10314.59（-26.97 -0.26%）
独DAX 24780.79（-16.73 -0.07%）
仏CAC40 8179.50（-1.67 -0.02%）
米国債利回り
2年債 3.580（+0.008）
10年債 4.288（+0.010）
30年債 4.918（+0.006）
期待インフレ率 2.354（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.891（+0.023）
英 国 4.517（+0.011）
カナダ 3.453（+0.024）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.64（+0.50 +0.80%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4979.40（+326.80 +7.02%）
ビットコイン（ドル）
76002.56（-2459.92 -3.14%）
（円建・参考値）
1183万4359円（-383034 -3.14%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
