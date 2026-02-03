NY株式3日（NY時間12:11）（日本時間02:11）
ダウ平均　　　49294.97（-112.69　-0.23%）
ナスダック　　　23275.95（-316.16　-1.35%）
CME日経平均先物　54050（大証終比：-570　-1.06%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10314.59（-26.97　-0.26%）
独DAX　 24780.79（-16.73　-0.07%）
仏CAC40　 8179.50（-1.67　-0.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.580（+0.008）
10年債　 　4.288（+0.010）
30年債　 　4.918（+0.006）
期待インフレ率　 　2.354（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.891（+0.023）
英　国　　4.517（+0.011）
カナダ　　3.453（+0.024）
豪　州　　4.834（+0.036）
日　本　　2.257（+0.022）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.64（+0.50　+0.80%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4979.40（+326.80　+7.02%）

ビットコイン（ドル）
76002.56（-2459.92　-3.14%）
（円建・参考値）
1183万4359円（-383034　-3.14%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ