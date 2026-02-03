　4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比650円安の5万3970円と急落。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては750.66円安。出来高は9374枚となっている。

　TOPIX先物期近は3623.5ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は22.34ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53970　　　　　-650　　　　9374
日経225mini 　　　　　　 53970　　　　　-650　　　185329
TOPIX先物 　　　　　　　3623.5　　　　　 -22　　　 14740
JPX日経400先物　　　　　 32655　　　　　-265　　　　 683
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-2　　　　 562
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース