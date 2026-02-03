日経225先物：4日2時＝650円安、5万3970円
4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比650円安の5万3970円と急落。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては750.66円安。出来高は9374枚となっている。
TOPIX先物期近は3623.5ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は22.34ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53970 -650 9374
日経225mini 53970 -650 185329
TOPIX先物 3623.5 -22 14740
JPX日経400先物 32655 -265 683
グロース指数先物 699 -2 562
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
