インフルエンサーとして活動する女性が驚愕の整形エピソードを披露し、現場を騒然とさせた。

【映像】「上から下まで全部やった」整形ビフォーアフター

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。番組内の新企画「シリコンズラブ」では、沖縄の美しい海を舞台に、シリコンを身にまとい姿を変えた女性たちが真実の愛を求める姿を密着した。

沖縄の豪華ホテルに集結したメンバーたちは、シャンパンを手に交流を深める中、互いの整形箇所について赤裸々に語り合った。その中で、整形総額1000万円を公表している23歳のひかりは「上から下までもう全部やってて」と切り出し、韓国で輪郭の骨を3点切る手術や、目、鼻、口、さらには豊胸に至るまで全身を網羅していることを告白。

さらに、驚きを持って受け止められたのが最近の動向で、ひかりは「3週間前に顔を全部切りました」と、顔の皮膚を剥がして引き上げる切開リフトの手術を受けたばかりであることを明かした。この収録に間に合うか不安だったというが、痛々しいダウンタイム中の写真も公開され、スタジオのレギュラー陣や男性陣を驚愕させた。