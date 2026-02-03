タレントの村重杏奈が、自身に舞い込む仕事の意外な裏側と、ある芸人との「キャラかぶり」について赤裸々に語り、スタジオの笑いを誘った。

【映像】村重が代打を務める芸能人

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演する。今回の配信回には、ゲストとして村重杏奈と、新婚の松井珠理奈が登場した。

番組内で自身の結婚観について問われた村重は、かねてより公言している「芸能人好き」を改めて強調した。MCの芝大輔から「なぜ芸能人がいいのか」と尋ねられると、村重は「明るくないですか？ 芸能人」と即答。しかし、バラエティ番組であまりにも芸能人への興味をオープンにしすぎている弊害も出ているようで、現場のスタイリストやメイクから、共演する男性タレント側に「今日は村重がいるので気をつけてください」と警戒される事態になっていることを明かした。

これに対し、さらば青春の光の森田哲矢は「お見送り芸人しんいちの女版やと思われてるから」と指摘。執拗に芸能人を狙う姿勢がしんいちと重なると例えると、村重は否定することなく、自らの現状をさらに掘り下げた。村重によれば、業界内でもその立ち位置は定着しているようで、「お見送り芸人しんいちが行けない仕事、村重が行ってるんですから」と告白。同じ熱量で芸能人を追い求める「代打」のようなポジションでキャスティングされている実態を語り、スタジオを爆笑に包んだ。