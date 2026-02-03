てんちむ（32）が自身のプライベートや人気YouTuberとの噂について言及する場面があった。

【映像】噂になった相手＆整形ダウンタイム中のてんちむ

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組では、沖縄を舞台に整形美女たちの恋を追う新企画「シリコンズラブ」がスタート。VTRを見守るスタジオでは、数々の浮名が噂されてきたてんちむの恋愛事情に話題が及んだ。MC陣から、過去に噂のあった人気YouTuber・ヒカルとの関係を問われると、てんちむは「あ、全然、仲いい仕事仲間です。お付き合いもしてない」とキッパリ。さらに、「肉体関係について追及されるも「合体してない」「動画上だけの絡みが多くて」と説明し、交際や深い関係については明確に否定。

てんちむは2024年に第1子を出産。現在はシングルマザーとして子育てに励んでいることを報告していた。