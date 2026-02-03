６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スノーボード・ハーフパイプ男子代表が３日、合宿地のスイス・ラークスからオンライン会見に臨んだ。２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は「あっという間に４年たって、ミラノがそろそろ近づいてきた。それに向かって準備してきているので、今は自信があります」と目標の金メダルに向けて気持ちを高めた。

前回２２年北京五輪では決勝３本でルーティン（技の構成）を完遂できず、１２位だった。「北京では悔しい思いをした。１本目から決められる練習をしている。今年はＷ杯よりも、五輪で勝つ意識で練習してきた」と強い思いをぶつける。

雪辱の舞台に向けては、４年前の五輪で最高難度と言われた大技・トリプルコーク１４４０（斜め軸に縦３回転、横４回転）を異なるスタンスで出してつなぐ難しいルーティンを１つの切り札として準備してきた。今季Ｗ杯でも挑戦し「コンボにすると難しい」と改めて実感するが、自信は高められてきた。予選は１１日、決勝は１３日。「今までで一番いい滑りをしたい。それが金メダルにつながっていたらいい」と自身に集中し、頂点に向かう。