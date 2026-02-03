ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは下落
NY株式3日（NY時間11:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 49452.18（+44.52 +0.09%）
ナスダック 23369.55（-222.56 -0.95%）
CME日経平均先物 54170（大証終比：-450 -0.83%）
欧州株式3日GMT16:04
英FT100 10300.29（-41.27 -0.40%）
独DAX 24800.19（+2.67 +0.01%）
仏CAC40 8160.74（-20.43 -0.25%）
米国債利回り
2年債 3.582（+0.010）
10年債 4.290（+0.012）
30年債 4.920（+0.008）
期待インフレ率 2.357（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.893（+0.025）
英 国 4.518（+0.012）
カナダ 3.452（+0.023）
豪 州 4.834（+0.036）
日 本 2.257（+0.022）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.72（+0.58 +0.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4952.80（+300.20 +6.45%）
ビットコイン（ドル）
77877.00（-585.48 -0.75%）
（円建・参考値）
1212万7006円（-91171 -0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
