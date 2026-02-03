NY株式3日（NY時間11:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　49452.18（+44.52　+0.09%）
ナスダック　　　23369.55（-222.56　-0.95%）
CME日経平均先物　54170（大証終比：-450　-0.83%）

欧州株式3日GMT16:04
英FT100　 10300.29（-41.27　-0.40%）
独DAX　 24800.19（+2.67　+0.01%）
仏CAC40　 8160.74（-20.43　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　3.582（+0.010）
10年債　 　4.290（+0.012）
30年債　 　4.920（+0.008）
期待インフレ率　 　2.357（+0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.893（+0.025）
英　国　　4.518（+0.012）
カナダ　　3.452（+0.023）
豪　州　　4.834（+0.036）
日　本　　2.257（+0.022）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.72（+0.58　+0.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4952.80（+300.20　+6.45%）

ビットコイン（ドル）
77877.00（-585.48　-0.75%）
（円建・参考値）
1212万7006円（-91171　-0.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ