ムバダラ・アブダビ・オープン

大会期間：2026年2月2日～2026年2月7日

開催地：アラブ首長国連邦 アブダビ

コート：ハード（屋外）

結果：[レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチ] 1 - 2 [ジャニス チェン / アレクサンドラ イーラ]

ムバダラ・アブダビ・オープン第3日がアラブ首長国連邦 アブダビで行われ、女子ダブルス1回戦で、レイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチとジャニス チェン / アレクサンドラ イーラが対戦した。

第1セットはジャニス チェン / アレクサンドラ イーラが7-5で先取。第2セットはレイラ フェルナンデス / クリスティナ ムラデノビッチが6-3で奪い返したが、第3セットはジャニス チェン / アレクサンドラ イーラが10-6で制し、ジャニス チェン / アレクサンドラ イーラがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-04 01:32:05 更新