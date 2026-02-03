彼女を超える女性は現れないな。男性が「結婚を決意」する瞬間
好きな男性との結婚を決めたいなら、男性に「結婚したい」と思わせる必要があるでしょう。
そこで今回は、男性が「結婚を決意」する瞬間を紹介します。
価値観がマッチしていること、共通項が多いことを実感した時
女性との価値観がマッチしていることや、女性との共通項が多いことを実感した時、「彼女と結婚したい」と考えるようになる男性は少なくありません。
価値観がマッチしていると喧嘩や争いが起きる心配も軽減されますし、共通項が多いと話題に事欠くことなく楽しい日々を過ごせそうと感じるのでしょう。
本性をさらけ出しても大丈夫と感じた時
男性は「彼女の前なら自分の本性をさらけ出せる」と感じた時、結婚を意識するようになるでしょう。
そんな人には見せたくない部分を「彼女だったら見せても大丈夫」「きっと受け入れてくれる」という風に安心感を覚えるようになった時、初めて男性は「彼女とずっといたい」と考えるようになっていきます。
仕事に理解を示してくれると確信した時
仕事と人生気を切り離せない男性は少なくありません。
そのため、将来設計を仕事を中心に考えるところもあります。
そんな中、自分の彼女が仕事について十分に理解を示してくれて、夢や目標の実現に向けてサポートしてくれると確信をモテるようになると、男性は彼女との結婚を現実的に考えていくようになるものです。
今回紹介したような瞬間に男性は結婚を強く意識するので、好きな男性との結婚を望んでいるなら、ぜひ男性の心を動かす言動を意識していきましょうね。
