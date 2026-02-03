恋愛対象から外される原因にも。恋を遠ざけてしまう「女性の行動」
男性は好きになった女性でも、「面倒そう」「重そう」などと感じると距離を置くようになることも。
そこで今回は、恋を遠ざけてしまう「女性の行動」を紹介します。
自分の考えに執着するところがある
何事においても自分の考えに執着して、他の人の考えに耳を貸さないタイプの女性は男性から「面倒そう」「重そう」と思われやすいでしょう。
男性としてはそういう女性と交際してしまうと、行動を制限されたり、束縛されたりするのが目に見えるから。
好きな人に尽くしすぎてしまう
好きな人に尽くしすぎる傾向があると、男性から「重い」と感じられやすいです。
例えば男性から頼みごとをされた時、自分の魅力を余すことなく伝えようとやり過ぎてしまって、「ここまで望んでいない」という気持ちにさせてしまうと男性は引いてしまうことがあります。
また、そういう女性に限って、男性にも同じように自分に尽くすよう求める傾向があり、そうなると確実に男性は距離を置くようになるでしょう。
なんでもSNSに投稿してしまう
日常の出来事をなんでもSNSに投稿してしまう女性も、男性から避けられやすいです。
男性からは自己顕示欲や承認欲求が高いと思われてしまうのは、恋愛においてはマイナスに働くことが多いでしょう。
また、そういう女性は恋愛におけるちょっとしたすれ違いやトラブルなども投稿することもあり、男性としては自分のことを書かれそうで気が気ではなくなる可能性があります。
今回紹介した行動を取っていると、どんどん恋が遠のいてしまうので、もし自分に心当たりがあるなら改善していきましょうね。
