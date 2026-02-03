贅肉ケアで腰まわりの印象一新。１日10回【下腹ぽっこりに効かせる】簡単エクササイズ
体重はそれほど変わっていないのに、なぜか腰まわりだけがもたついて見える…。そんな大人世代の悩みにアプローチできるのが、下腹を集中的に刺激する簡単エクササイズ【リバースクランチ】です。脚を動かす動作に見えて、実は腹筋と体幹を同時に使うのがポイント。下腹の筋肉が目覚めることで、腰まわりのラインがすっきり見えやすくなります。
リバースクランチ
（１）床に仰向けになって、脚を上げてひざを曲げる ※両腕は頭の後ろで組みます
（２）腰を浮かせて、息を吸いながら体を丸めるように両ひざを胸の方に動かしていく
▲腹筋を使うことを意識して、体を曲げきったところで２〜３秒間、息を止めて腹筋を使った状態のまま静止します
（３）腹筋に力を入れたまま、息を吐きながらゆっくりと（１）の体勢に戻していく
これを“１日あたり10回を目標”に行います。なお、“脚の動き”に意識が向いてしまいがちですが、あくまで腹筋運動ですので、体幹の屈曲がポイント。効果を高めるためにも「腹筋の収縮や体幹を意識して実践すること」を意識しましょう。また、「なるべく腹筋の力を緩めないこと」、「両ひざを離さないように動かすこと」の２つを心がけてください。下腹と体幹がうまく使えるようになると、姿勢が整い、腰まわりの印象まで変わってきます。まずは無理のない回数からで十分なので、少しずつ“動ける体”を取り戻していきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
🌼ウエストにくびれを取り戻す。１日５セット【腰まわりの贅肉退治に効く】簡単ポーズ